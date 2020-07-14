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Anadolu Otoyolu'nda tır kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Kocaeli sınırında tıbbi malzeme yüklü tırın arıza yapan kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İstanbul istikametine ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nda Celal Tümen Yalabık'ın kullandığı tıbbi malzeme yüklü tır, otoyolun Tepetarla mevkisinde arıza yaparak duran Tahsin K. idaresindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede tır şoförü Yalabık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kamyon şoförü Tahsin K. hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, askeri birliğe taşındığı öğrenilen tıbbi malzemeler yola savrulurken, İstanbul istikametine ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: kaza anadolu otoyoluSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:05
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