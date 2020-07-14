Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre Bursa Tacir Kanyonu’nda define arıyordu.

Kanyon ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı. Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişinin bulunduğu yeri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tespit etti.

Dinamitlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışılıyor

Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi.

Dinamitlerin bölgeden kontrollü uzaklaştırılması için olay yerine jandarma bomba imha timi de sevk edildi. Kanyondan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.