Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da sağanak heyelana yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahil ve iç kesimdeki ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent, Görele-Köprübaşı-Aydınlar ile Yağlıdere-Alucra kara yollarında toprak kaymaları yaşandı.
Giresun'da şiddetli yağış, kentte birçok olumsuzluğa yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı bölgelerde toprak kaymaları sebebiyle yollar kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Karayolları ekipleri, yol açma ve temizlik çalışmalarının sürdüğü, buralarda ulaşımların tek şeritten kontrollü sağlandığı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Görele ilçesinde ise şehir merkezinde su birikintileri oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Belediye ekipleri su birikintileri ve beraberinde caddelerde oluşan çamuru temizlemek için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un iç kesimlerinde, sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: giresun sağanak toprak kaymalarıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:15
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