Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen bir kişi, yaralanması sonucu kanyonda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, yaralı kişiyi askeri helikopterle bulunduğu yerden kurtararak, Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldı."