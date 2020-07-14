Antalya'nın Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağıhisar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi yakalandı. Bu kişilere, COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 15 bin 759 lira ceza uygulandı.

Kumar oynattığı öne sürülen şüpheli N.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

Masa üzerinde bulunan bir miktar para ile oyun zarları ve kağıtlara el konuldu.

Gaziantep'te 4 bin 179 kişiye ceza

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 179 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 468 iş yeri denetlendi.

Kırklareli'nde 83 kişiye toplam 90 bin 450 lira ceza kesildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 83 kişiye toplam 90 bin 450 lira ceza uyguladı. Ekipler, Pınarhisar, Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.