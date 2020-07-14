Bingöl'de 55 yaşındaki bir esnafın koronavirüs testi pozitif çıktı. Semptom göstermediği ve hastalığı ayakta geçirdiği için evinde izole edildi. Ancak o, kurallara uymadı, dükkanını açtı.

Çevredekilerin şikayeti üzerine, polis ve sağlık ekipleri markete gitti. Marketini açan esnaf, önlem alınarak hastaneye götürüldü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Marketten son günlerde alışveriş yapanlara virüs bulaşma ihtimaline karşı harekete geçildi.

Filyasyon ekipleri, temas kurduğu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.