Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün "akademisyen yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kafkas Üniversitesinde görevli Dr. öğretim üyesi V.G, H.B, E.İ.K. ile araştırma görevlisi A.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen akademisyenlerden A.K. ve V.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: tutuklu akademisyen kars cumhuriyet başsavcılığı fetöSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 13:28
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