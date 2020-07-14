Haber Giriş: Kaynak: AA
Artvin-Erzurum yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Selin derinden vurduğu Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Pazar akşamı etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda temizlik çalışmaları devam etti.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, Su Kavuşumu-1 tünelindeki toprak ve kaya parçalarını temizledi.
Yapılan çalışmanın ardından Artvin-Erzurum kara yolu çift yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 3 kişinin cansız bedenlerinin de bulunmasıyla sel felaketindeki ölü sayısı 4'e yükseldi.
Etiketler: artvin yusufeli artvin sel felaketiSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 12:45
Son Haberler
- 13:32
- 13:33
- 13:35
- 13:32
- 13:27
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Yaz gelince virüs etkisini kaybetti algısı yanlıştır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz