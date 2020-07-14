Devlet Su İşleri tarafından bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü barajlardan Alibey Barajı’nda iki vana titiz bir çalışmayla değiştirildi.

Barajın, ‘Dipsavak’ olarak da adlandırılan ve taşkın durumlarında tahliye amacıyla kullanılan boru hatlarına takılan vanalar yaklaşık iki metre çapında ve 13 ton ağırlığında.

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Alibey Barajı’nda kurulduğu günden beri ilk kez değiştirilen vanalar 10 kişilik bir ekip tarafından 1 günlük çalışmayla yerine takıldı.

6 ayda bir muayene

Baraj ve yapılan çalışma hakkında bilgi veren Devlet Su İşleri İstanbul Bölgesi Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu şunları söyledi:

“Alibey Barajı, 1968 yılında inşaatına başlanmış 1984 yılına kadar da yapımı tamamlanmış bir yapı. 1972 yılında geçici tedbirlerle işletmeye açılmış ve baraj gövdesi yükselirken İstanbul’un su ihtiyacını karşılamış. Alibey Barajı’nın 35 milyon metreküp depolama hacmi var. Yıllık ortalama 33 milyon metreküp su verebiliyor. Bugün itibarıyla yüzde 25 doluluk oranı var ama diğer Ömerli, Büyükçekmece ve Terkos göllerine göre küçük bir baraj olduğu için suyu çok çabuk bitirilebiliyor.”

Bakım ve onarım süreçlerinden de bahseden Emiroğlu, her barajın 6 ayda bir kontrollerinin yapıldığını belirterek, izledikleri yolu anlattı:

“Barajların 6 ayda bir muayenelerini yaparız. Özellikle dipsavak, dolusavak, su alma yapısı, baraj gövdesi gibi yerlerin belirli kriterleri var. Bu kriterlerin hepsini inceleriz. İkinci muayenede bakım onarım ihtiyaçlarını tespit ederiz. Bu bakım onarım ihtiyaçları Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylandıktan sonra gerekli prosedürleri takip ederek bakım ve onarımlarını yaptırırız.”

Taşkınları önlüyor

Barajların su depolama ve su sağlama amaçlarının yanında taşkınları önleme amacının da olduğunun altını çizen Emiroğlu, bunun sağlanmasında vanaların büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor:

“Barajların taşkın önleme amacı da vardır. Büyük taşkınlar geldiği zaman dipsavak ve dolusavaktan boşaltma yapılır. Bir de baraj boşken ilk etapta kirli bir su gelirse, o gelen kirli suyu dipsavak vanaları vasıtasıyla boşaltılır. Taşkınlarda barajdaki suyun çok hızlı bir şekilde yükselmesini istemeyiz, yavaş yavaş yükselmesini isteriz. Bu noktada da dipsavak vanaları devreye girer. Bu vanalar boşaltma işleminde kullanılır. Alibey Barajı’nda 3 dipsavağımız var. Dipsavak ünitelerine gelince burada kelebek vana, cebri boru ve ayar vanası dediğimiz vana bulunuyor. Burada yaptığımız, ayar vanasının yenilenmesi, cebri borunun kumlama ve boyama işlemi ve kelebek vananın da bakım onarımı.”

