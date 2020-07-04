Kanada'nın Kuzey British Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları ilginç bir araştırmaya imza attı.

Araştırmaya göre İngiliz Kolumbiyası'ndaki beyaz boğazlı serçeler yeni bir melodiyle ses çıkarmaya başladı ve yeni melodi Kanada genelindeki kuşlar arasında viral hale geldi.

Araştırma ekibinden Biyolog Ken Otter "Bildiğimiz kadarıyla bu, benzeri görülmemiş bir durum. Bir şarkı türünün kültürel evrim yoluyla yayılıldığını gösteren başka bir çalışma bilmiyoruz" dedi.

Otter 1990'ların sonlarında Kanada'ya ilk taşındığında, beyaz boğazlı serçelerin alışılmadık bir melodi söylediğini duydu. Yerel serçe türü geleneksel olarak üç nota bitimine bağlı kalmak yerine sonu iki notayla biten yeni melodi sesleri çıkarmaya başladı.

2000 ve 2019 arasında, bu küçük değişiklik Britanya Kolumbiyası'ndan Ontario eyaletine 3 bin kilometreden fazla yol gitti ve en az 1950'lerden beri var olan tarihi bir melodiyi değiştirdi.

Bilim insanları, çalışmayı 1950'lerden itibaren kaydedilen bin 785 erkek beyaz boğazlı serçenin şarkılarını analiz ederek yaptı.

Kuş türlerinin zaman içinde ötme biçimlerini değiştirdiği biliniyor ancak bu değişiklik bütün tür içinde değil sadece bölgesel olma eğilimi gösteriyor.