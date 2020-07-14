Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1389 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 273'e yükseldiği aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısı 59 bin 568, iyileşen sayısı ise 37 bin 987 olarak kayd a geçti.

Böylece, ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kaydedlmiş oldu.

Umman yönetimi Mayıs ayında COVİD-19 önlemlerini hafifletmişti.