Haber Giriş: Kaynak: AA-TRT Haber
İzmir'de makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Söndürme çalışmalarına giden arazöz kaza yaptı
Yangına müdahale etmek için giden arazöz kaza yaptı, iki orman işçisi şehit oldu.
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