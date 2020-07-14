Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Söndürme çalışmalarına giden arazöz kaza yaptı

Yangına müdahale etmek için giden arazöz kaza yaptı, iki orman işçisi şehit oldu.