Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.11.2024 21:05

Cenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cenazenin defini sırasında 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu. Tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzemeler Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulundu
[Fotograf: AA]

İlçede bir ay önce trafik kazası geçiren Nuri Kavas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kavas'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yunusoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu sırada, cenazenin defnedildiği toprak üzerinde sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Nuri Kavas'ın aile yakınlarının gözetiminde yapılan çalışmada 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

Sikkeler ve seramik parçaları incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan kamyon, altına aldığı otomobille dereye düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
Ankara'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi
21:19
Muğla açıklarında 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı
20:58
Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant ordunun Gazze'de kalması için bir neden olmadığını söyledi
20:51
Kontrolden çıkan kamyon, altına aldığı otomobille dereye düştü
21:07
9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti
20:31
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 102'ye yükseldi
Düzce yaylaları beyaza büründü
Düzce yaylaları beyaza büründü
FOTO FOKUS
Çorum'daki patlamada hasara uğrayan bina görüntülendi
Çorum'daki patlamada hasara uğrayan bina görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ