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Türkiye
DHA 07.11.2024 20:49

Kontrolden çıkan kamyon, altına aldığı otomobille dereye düştü

Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan mıcır yüklü kamyon park halindeki otomobili sürükleyip, dereye düştü. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kontrolden çıkan kamyon, altına aldığı otomobille dereye düştü

Merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi’nde Cihan A. yönetimindeki mıcır yüklü kamyon, Fakülte Caddesinde, çamurlu yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu geri kayarak, yol kenarında park halinde bulunan Murat Ö.’ye ait otomobile çapıp, dereye yatağına düştü.

Kamyon askıda kalırken, dorsenin altında kalan otomobil ise hasar gördü. İhbarla bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan kamyon, altına aldığı otomobille dereye düştü

Bölgeye gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, kamyon ve otomobil ise çekici ile dere yatağından çıkarıldı. Yaralananın olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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