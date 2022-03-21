Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber,AA
Cemile nine karlı ayakkabılarıyla ambulansa binmedi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 75 yaşındaki böbrek hastası Cemile Çelik'in imdadına, karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler yetişti. Çelik, kar olan ayakkabılarını temizleyerek ambulansa bindi.
Tandırlı köyünde böbrek hastası 75 yaşındaki Cemile Çelik'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Merkezinden yardım istedi.
Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Özel İdareden destek istendi.
1,5 saatlik çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı.
Ambulansı kirletmek istemedi
Cemile Çelik, ayaklarının kar olması nedeniyle ambulansa binmek istemedi. Yaşlı kadın ayaklarının kardan temizlenmesinin ardından ambulansa bindi.
Müdahale edilen Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Tokat Kar Yağışı Ambulans
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