Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, dünyada hızla yayılan koronavirüsün çok sayıda ölüme yol açtığını hatırlattı.

Toplum sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Özdemir, bu konuda devletin aldığı her kararın yanında olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda, cemevlerinde bir dizi tedbirler alıp dezenfekte işlemleri yaptırdıklarını dile getiren Özdemir, "Artan tehdit karşısında cemevlerimizi bir süreliğine ibadete kapatma kararı aldık. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi' açıklamasını olumlu karşılıyoruz. Çok sağlıklı bir karar alınmıştır. Bundan sonra da hükümetimiz ne derse biz onu uygulayacağız." dedi.

Özdemir, şu anda irtibatlı oldukları 40'ın üstünde cemevinde ibadete ara verildiğini, Anadolu'daki diğer cemevlerinde de bu yönde tedbir alındığını öğrendiklerini kaydetti.