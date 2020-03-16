Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

Erbaş'ın açıklamalarından satır başları:

Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.https://t.co/qcUzDHa2Tg pic.twitter.com/wdOQWwNrKV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2020

Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.

Cemaatle namaz kılınması halinde koronavirüsün yayılma ihtimali yüksek. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.