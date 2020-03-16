Koronavirüs, İstanbul'da yapılacak Suriye zirvesini de etkiledi. Virüs nedeniyle liderler Türkiye'ye gelmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson zirveyi telekonferans ile gerçekleştirecek.

Zirvede gündem, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son durum ve Avrupa kapısında bekleyen sığınmacıların durumu olacak.

Benzer bir telekonferans 21 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron arasında gerçekleşmişti. O gün gündemdeki en önemli başlık İdlib'deki gelişmelerdi. Bu zirvede de benzer konuların ele alınması bekleniyor.

Dörtlü Zirve, bölgesel gelişmelerin seyri açısından büyük önem taşıyor. İdlib'te ateşkesin sürdürülmesi için ortak hareket edilmesinin önemi ele alınacak.

Sığınmacıların durumu en çok merak edilenlerden biri. Avrupa'ya gitmek üzere, Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların durumu masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği, yerlerinden edilen Suriyelilere geçici konutların sağlanması ve buna uluslararası destek sağlanması da gündem maddeleri arasında olacak.

Zirvede ayrıca, koronavirüs konusunda alınabilecek ortak önlemlerin de değerlendirmesi bekleniyor.