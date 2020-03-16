Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) aylardır mücadele eden Çin, vakaları daha hızlı tespit etmek için test kitleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. 7 proje, Ulusal Tibbi Ürünler İdaresi tarafından acil durumlarda kullanılmak üzere onay almayı başardı.

Söz konusu projelerin klinik testleri iki haftadır devam ediyor. Kitlerden biri, koronavirüsü 15 dakikada belirleyebiliyor. Kiti üreten şirket, Çin'de dağıtıma önümüzdeki günlerde başlayacak. Geliştirilen bir diğer test kiti ile de 6 farklı virüs aynı anda test edilebiliyor.

Washington'da 45 genç deneğe aşı yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise koronavirüse karşı deneysel aşı üretildi. Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü ile bir firma tarafından üretilen deneysel aşı için sağlıklı 45 genç gönüllü denek seçildi. Bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedefleyen, virüs içermeyen aşı bugünden itibaren deneklere uygulanacak. Aşının 1 ila 1,5 yıl içinde piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

Belçika'da, virüsün laboratuvarda etkisiz hale getirildiği belirtildi

Belçika'da da bilim insanları, sürekli yapısı değişen virüsün vücuda tutunmasını önleyecek bir ilaç üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Ghent Üniversitesi ve Flaman Biyoteknoloji Kurumu'nun yürüttüğü ortak çalışmada, virüsün laboratuvar ortamında protein yapısı bozularak etkisiz hale getirildiği ileri sürüldü. Üretiminin zaman alacağı belirtilen ilacın, aşıdan çok daha hızlı ve etkili olduğu ileri sürüldü.