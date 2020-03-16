Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 297’ye yükseldi
İspanya Sağlık Bakanlığı, 9 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam ölü sayısı 297’ye yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkede 9 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 288’den 297’ye yükseldiğini açıkladı.
Toplam vaka sayısı ise 24 saate bin kişi daha arttı ve 7 bin 844'e yükseldi.
Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 169 bini aştı. Ölenlerin sayısı ise 6 bin 513'e yükseldi.
Etiketler: İspanya koronavirüsSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:02
Sıradaki Haber
İran'da kabus büyüyor: Can kaybı 853'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz