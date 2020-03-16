İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkede 9 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 288’den 297’ye yükseldiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısı ise 24 saate bin kişi daha arttı ve 7 bin 844'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 169 bini aştı. Ölenlerin sayısı ise 6 bin 513'e yükseldi.