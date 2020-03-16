Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Alvi'nin Çin'e yapacağı 2 günlük resmi ziyaret için ülkesinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Alvi'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine bu ülkeye ziyaret düzenlediği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Alvi'ye, Çin ziyareti sırasında aralarında Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar ve üst düzey yetkililerin olduğu bir heyetin eşlik edeceği bilgisi yer aldı.

Açıklamada, ziyaretin amacının, Çin'e "Kovid-19'un yayılmasını kontrol altına alma ve üstesinden gelme çabalarında", Pakistan'ın "güçlü desteğini" iletmek olduğu ifade edildi.