Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi’nde uzun süredir takipte olan 4 kişinin evine düzenlenen operasyon sonucu 400 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar yakalandı.

Operasyonda yakalanan erkek şahıslar E.A, OÇ ve kadın şahıslar G.A, H.G gözaltına alındı.

Savcılıkta yapılan soruşturmanın ardından 2 kadın serbest bırakılırken, diğer 2 kişi tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.