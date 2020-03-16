Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi’nde uzun süredir takipte olan 4 kişinin evine düzenlenen operasyon sonucu 400 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar yakalandı.
Operasyonda yakalanan erkek şahıslar E.A, OÇ ve kadın şahıslar G.A, H.G gözaltına alındı.
Savcılıkta yapılan soruşturmanın ardından 2 kadın serbest bırakılırken, diğer 2 kişi tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: ordu haber uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:02
Son Haberler
- 17:27
- 17:26
- 17:25
- 17:24
- 17:22
Sıradaki Haber
Türkiye'de yeni koronavirüs önlemleri devrede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz