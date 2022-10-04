Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 03:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekmeköy'de gecekondu alev alev yandı
[Fotograf: DHA]
Çekmeköy'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede gecekonduyu tamamen sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Mahallede paniğe olan yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki Haber
Manisa'da motosiklet kazası: 2 kişi ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz