Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir adres ve bir kamyona düzenlenen operasyonda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.