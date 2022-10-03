Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık görevlisi iki kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki ambulans, Lalapaşa Mahallesi İstanbulkapı Caddesi üzerinde B.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, vakadan dönen ambulansın şoförü ile ambulanstaki hasta yaralandı.
Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Erzurum Trafik Kazası
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