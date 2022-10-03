Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Durali Erdil idaresindeki otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Turgut Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2 yaşındaki Miray Erdil, 8 yaşındaki Elif Yade Erdil ile İngiliz uyruklu Stuart Smith ve Jacoeline Smith S. ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2 yaşındaki Miray, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Etiketler: Antalya
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