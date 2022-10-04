Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 03:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da motosiklet kazası: 2 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Ramazan Çınarlıdere'nin kullandığı motosiklet, Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Çataltepe Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Çınarlıdere ile motosikletteki Muhammet Aksakal, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Çınarlıdere ilçedeki özel bir hastaneye, Aksakal ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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