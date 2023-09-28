Çayda cansız bedeni bulundu, ambulansa 7 saatte taşındı

Olay, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesi Daltepe köyü yakınında bulunan Beyaz Köprü Çayı’nda meydana geldi.
Balık avına çıkan Aslan Kayır, 3 arkadaşından ayrıldıktan sonra bulundukları noktaya geri dönmedi. Kendisini merak edip telefonla arayan arkadaşlarına cevap vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucuları sevk edildi
61 personelle yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Kayır'ın cansız bedeni balık ağına dolanmış halde bulundu.
Kayır’ın cansız bedeni bölgenin dağlık olması nedeniyle ekipler tarafından 7 saat taşınarak ambulansa ulaştırıldı.