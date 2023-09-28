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Türkiye
DHA 28.09.2023 21:04

Çayda cansız bedeni bulundu, ambulansa 7 saatte taşındı

Siirt'te arkadaşlarıyla balık avına giden Aslan Kayır’ın düştüğü çayda balık ağına dolanmış cansız bedeni bulundu. Kayır'ın cenazesi bölgenin dağlık olması nedeniyle ekipler tarafından 7 saat taşınarak ambulansa getirildi.

Çayda cansız bedeni bulundu, ambulansa 7 saatte taşındı
[Fotograf: DHA]

Olay, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesi Daltepe köyü yakınında bulunan Beyaz Köprü Çayı’nda meydana geldi.

Balık avına çıkan Aslan Kayır, 3 arkadaşından ayrıldıktan sonra bulundukları noktaya geri dönmedi. Kendisini merak edip telefonla arayan arkadaşlarına cevap vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Çayda cansız bedeni bulundu, ambulansa 7 saatte taşındı

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucuları sevk edildi

61 personelle yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Kayır'ın cansız bedeni balık ağına dolanmış halde bulundu.

Kayır’ın cansız bedeni bölgenin dağlık olması nedeniyle ekipler tarafından 7 saat taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

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