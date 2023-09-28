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Türkiye
AA 28.09.2023 20:18

Şanlıurfa'da 'Sis Operasyonu': 5 gözaltı

Şanlıurfa'da ülke genelinde düzenlenen "Sis Operasyonu" kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 'Sis Operasyonu': 5 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ülke genelinde, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen "Sis Operasyonu" kapsamında Şanlıurfa'da çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara, 50 elektronik sigara ile 40 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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