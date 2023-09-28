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Türkiye
AA 28.09.2023 19:03

Arnavutköy'de çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

İstanbul'u vuran sağanak Arnavutköy'de hayatı olumsuz etkiledi. Taşan dere nedeniyle çalışan işçiler sel sularına kapılmamak için çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İstanbul Valisi Gül, çatıda mahsur kalan 7 işçinin kurtarıldığını açıkladı.

Arnavutköy'deki Domuz Deresi, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşması sonucu Hacımaşlı Mahallesi'ndeki mobilya ve mermer imalatı yapılan iki atölyeyi su bastı.

İş yerleri suyla dolmaya başlayınca içeride çalışan işçiler çatıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Derenin taşmasıyla atölyenin önünde biriken su çoğalınca itfaiye ekipleri alana yaklaşamadı. Ekipler, mahsur kalan 7 işçiyi kurtarmak için yolun karşısından halat çekerek çalışma yürüttü.

Arnavutköy'de çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Yaklaşık 3 saat çatıda mahsur kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bu arada, derenin taşması sonucu bölgedeki bazı ev ve seraları da su bastı.

Öte yandan, yağmurun neden olduğu taşkında bir köpeğin ön ayakları kırıldı. Sahipsiz köpeğe, mahsur kalan işçileri kurtarmak için gelen sağlık ve zabıta ekipleri müdahale etti. Köpek, pansumanın ardından battaniyeye sarılarak tedavisi için veterinere götürüldü.

Arnavutköy Kaymakamı Hersanlıoğlu açıklama yaptı

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatıdakilerin, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yönettiği operasyonla, AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldığını söyledi.

Arnavutköy'de çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Kurtarılanların sağlık durumlarıyla ilgili sıkıntı olmadığını ifade eden Hersanlıoğlu, mutlu olduklarını belirtti.

Hersanlıoğlu, ilçede 145 konut ve 5 iş yerini su bastığına dair tespitleri olduğunu, hayvan kayıpları bulunduğunu, ekiplerin sahada tespit için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Arnavutköy'de çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Sadece Arnavutköy'de değil, Başakşehir, Eyüpsultan ve diğer ilçelerde de benzer sıkıntıların yaşandığını dile getiren Hersanlıoğlu, gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını söyledi.

Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çatıda mahsur kalan vatandaşların arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldığını belirterek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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Arnavutköy'de çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Arnavutköy'de çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
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