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Türkiye
TRT Haber 28.09.2023 17:21

Meteoroloji'den 1 il için 'Turuncu', 15 il için 'Sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde etkili olması beklenen yağışlarla ilgili 1 ilde 'Turuncu', 15 ilde de 'Sarı' kodlu uyarı yaptı.

Meteoroloji'den 1 il için 'Turuncu', 15 il için 'Sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun farklı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu kapsamda, İstanbul için 'Turuncu', Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük için de 'Sarı' kodlu yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul için 'turuncu' uyarı: Sabaha kadar devam edecek
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Sabaha kadar devam edecek

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale'de yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde ise Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yerel kuvvetli, yarın öğle saatlerinden sonra da Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AFAD uyardı

Öte yandan, 'Turuncu yağış uyarısı verilen İstanbul'daki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan AFAD, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

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