Çatal-bıçak, tekerlek, telefon...Denizi çöplüğe çevirdiler
İstanbul Üsküdar'da "Temiz Üsküdar, Temiz Çevre, Temiz Deniz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte su altı temizliği yapıldı. Su altı temizliği sırasında denizden çıkarılan atıklar sergilendi.
Üsküdar Belediyesi ve Limit Doğa Sporları Kulübü'nce Üsküdar'da deniz temizliği yapıldı.
"Temiz Üsküdar, Temiz Çevre, Temiz Deniz" sloganıyla dalgıçlar Marmara Denizi'ne daldı.
Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, "Amacımız bilinç düzeyini en üst noktaya çıkartıp denizlerin daima temiz kalmasını sağlayabilmek. Artık denizler süreci tamamlamak üzere" dedi.
"Deniz altındaki durum içler acısı"
Midye kabukları, tekerlek, çatal-bıçak, meşrubat kutuları, şişeler, makas, telefon, maske gibi çok sayıda atık çıkarıldı.
Çöpler etkinlik alanında sergilendi.
Deniz temizliğine katılan dalgıçlar, suyun altındaki durumun içler acısı olduğunu söyledi.
Üsküdar Belediyesi temizlik personeli de kıyı şeridindeki çöpleri topladı.
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