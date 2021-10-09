Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu
Tuzla'da İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 organizasyonu nedeniyle bazı yollar adeta kilitlendi.
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i için geri sayımda sona gelindi. 2020 sezonunun ardından 2021 sezonunda da F1 takvimine giren Türkiye, 8-10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park ile organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Formula 1 etkinliği İstanbullulara trafikte zor anlar yaşattı. Tuzla’da organizasyon alanının tüm bağlantı yollarında yoğunlaşan trafik, bölge sakinleri ve etkinliği seyretmeye gelenler için çileye dönüştü.
Yarış pistinin olduğu alana giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ara ara yolda araç trafiği durma noktasına geldi. Trafik ekiplerince yollarda yoğun trafiğe karşın önlemler alındı.
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