Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da kadına satırlı saldırı
Hatay'da bir kadın kendisini satırla kovalayan kişiden kaçtı ve sokakta tavla oynayanların yanına sığındı. Ancak kadına kimse yardım etmedi. Saldırgan, kadına elindeki satırla defalarca vurdu.
Hatay'da yaşanan olayda, genç bir kadın kendisini satırla kovalayan kişiden kaçarak dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığındı.
Ancak kimse yardım etmedi, oyunlarına devam etti. Bu sırada gelen saldırgan elindeki satırla yardım isteyen kadına defalarca vurdu.
Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
Etiketler: Hatay Kadına Şiddet
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