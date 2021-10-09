Esenboğa Havalimanı'nda, Ankara’dan Erzincan’a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu, pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti.

Kalkışa geçmeden önce pilotun uyarısı ile uçakta bulunan teknisyen uçaktan indi.

Kaplumbağa güvenli alana alındı

Pilot, teknisyene pistten kaplumbağayı almasını ve güvenli bölgeye götürmesini istedi. Teknisyen kaplumbağayı uzaklaştırdı.

Pilot, teknisyeni kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyardı. Teknisyen kaplumbağayı daha güvenli alana taşıdı.

O anların görüntüleri sosyal medya da büyük beğeni topladı.