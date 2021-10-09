Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pilotun dikkati kaplumbağanın hayatını kurtardı: İşte o anlar
Ankara-Erzincan seferi için uçağa geçen pilotun dikkati sayesinde pistte bulunan kaplumbağa zarar görmeden kurtarıldı. Uçak teknisyenini uyaran pilot, kaplumbağayı güvenli alana aldırdı. O anlar kameraya da yansıdı.
Esenboğa Havalimanı'nda, Ankara’dan Erzincan’a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu, pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti.
Kalkışa geçmeden önce pilotun uyarısı ile uçakta bulunan teknisyen uçaktan indi.
Kaplumbağa güvenli alana alındı
Pilot, teknisyene pistten kaplumbağayı almasını ve güvenli bölgeye götürmesini istedi. Teknisyen kaplumbağayı uzaklaştırdı.
Pilot, teknisyeni kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyardı. Teknisyen kaplumbağayı daha güvenli alana taşıdı.
O anların görüntüleri sosyal medya da büyük beğeni topladı.
Etiketler: Ankara Sosyal Medya Erzincan
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