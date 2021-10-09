"Beyaz Kırlangıçlar" denetimde: Bisiklet yolunu kullananlara 8 bin lira ceza
Beyaz Kırlangıçlar, bisiklet yollarını arşınlıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü, bisiklet yollarının özellikle motosikletliler ve yayalar tarafından ihlal edilmesini önlemek için özel tim kurdu. Beyaz Kırlangıçlar timi, 1 haftada 8 bin lira ceza kesti.
İzmir sahil şeridinde 34 kilometre kesintisiz bisiklet yolu bulunuyor. Şehir içindekilerle birlikte bisikletliler için ayrılmış yolların uzunluğu 90 kilometreye ulaşıyor.
Bu yollar sayesinde kentte ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı giderek artıyor. Ancak karayolundan ayrılarak maviye boyanan bisiklet yollarının ihlali önlenemiyor.
"Beyaz Kırlangıçlar" yollarda
İzmir Emniyet Müdürlüğü, yeni kurulan "Beyaz Kırlangıçlar" timi ile bisiklet yollarında denetime başladı.
Bisiklet yollarında motosiklet, kaykay, paten kullanımına ve yayaların geçişine izin verilmiyor.
Son bir haftada 8 bin liralık ceza uygulandı
Trafikten Sorumlu İzmir Emniyet Müdürü Yardımcısı Şamil Özsagula, "Bize gelen en ciddi şikayetler özellikle motosikletler ve diğer araçlar tarafından işgal edilmesine yönelikti. Bu şikayetler doğrultusunda bisikletli timlerimiz son 1 hafta içinde bisiklet yollarında 32 motosikletli tespit ettik. Bununla ilgili yaklaşık 8 bin liralık cezai işlem yapıldı" dedi.
Uygulama bisiklet kullanıcılarını mutlu etti.
30 kişilik "Beyaz Kırlangıçlar" timi, bisiklet kullanımının yoğun olduğu saatlerde denetimlerini yoğunlaştırıyor.
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