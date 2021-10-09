İzmir sahil şeridinde 34 kilometre kesintisiz bisiklet yolu bulunuyor. Şehir içindekilerle birlikte bisikletliler için ayrılmış yolların uzunluğu 90 kilometreye ulaşıyor.

Bu yollar sayesinde kentte ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı giderek artıyor. Ancak karayolundan ayrılarak maviye boyanan bisiklet yollarının ihlali önlenemiyor.

"Beyaz Kırlangıçlar" yollarda

İzmir Emniyet Müdürlüğü, yeni kurulan "Beyaz Kırlangıçlar" timi ile bisiklet yollarında denetime başladı.

Bisiklet yollarında motosiklet, kaykay, paten kullanımına ve yayaların geçişine izin verilmiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Son bir haftada 8 bin liralık ceza uygulandı

Trafikten Sorumlu İzmir Emniyet Müdürü Yardımcısı Şamil Özsagula, "Bize gelen en ciddi şikayetler özellikle motosikletler ve diğer araçlar tarafından işgal edilmesine yönelikti. Bu şikayetler doğrultusunda bisikletli timlerimiz son 1 hafta içinde bisiklet yollarında 32 motosikletli tespit ettik. Bununla ilgili yaklaşık 8 bin liralık cezai işlem yapıldı" dedi.

Uygulama bisiklet kullanıcılarını mutlu etti.

30 kişilik "Beyaz Kırlangıçlar" timi, bisiklet kullanımının yoğun olduğu saatlerde denetimlerini yoğunlaştırıyor.