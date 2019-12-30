Türkiye
Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu30 Aralık 2019 Pazartesi 11:46 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:53
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.
[Fotoğraf: AA]
Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği Çat Barajı'nın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
[Fotoğraf: AA]
Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: yüzen adalar soğuk hava Çat Barajı Adıyaman