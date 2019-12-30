Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını söyledi.

FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirten Kocaman, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA