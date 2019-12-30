Ankara'da 754 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu30 Aralık 2019 Pazartesi 11:11 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:48
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmalarında 2019'da 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı." dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.
Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını söyledi.
FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirten Kocaman, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.
Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder." dedi.
Kaynak: TRT Haber, AA