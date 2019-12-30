Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer bembeyaz oldu.

Kar yağışı ve soğuk yüzünden yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilkiler, şehir merkezine kadar inerek, yiyecek aramaya başladı.

Özellikle yol kenarlarında yiyecek arayan tilkiler, yoldan geçen araçlara aldırış etmeden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

Van'da aç kalan tilki mahalleye indi

Van kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Erek Dağı'nın eteğinde yer alan Kevenli Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kar nedeniyle yiyecek bulamayan aç tilkiler ise gündüz vakti mahalleye indi. Yiyecek arayan hayvanlar, Kevenli Mahallesi’nde görüntülendi.

Kaynak: İHA