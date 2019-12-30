Aç kalan tilkiler şehir merkezlerine indi30 Aralık 2019 Pazartesi 11:06 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:21
Ağrı ve Van'da soğuk havanın etkisini göstermesi ile yiyecek bulamayan yaban hayvanları, yerleşim alanlarına indi.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer bembeyaz oldu.
Kar yağışı ve soğuk yüzünden yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilkiler, şehir merkezine kadar inerek, yiyecek aramaya başladı.
Özellikle yol kenarlarında yiyecek arayan tilkiler, yoldan geçen araçlara aldırış etmeden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.
Van'da aç kalan tilki mahalleye indi
Van kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Erek Dağı'nın eteğinde yer alan Kevenli Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu.
Kar nedeniyle yiyecek bulamayan aç tilkiler ise gündüz vakti mahalleye indi. Yiyecek arayan hayvanlar, Kevenli Mahallesi’nde görüntülendi.
Kaynak: İHA