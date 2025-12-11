Çankırı'da yüzlerce fosil bulunan alandan bu sezon 200 fosil çıkarıldı

En eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerindeki Çorakyerler Omurgalı Fosil Bölgesinde temmuz ayının ilk haftasında başlayan kazı çalışmalarının bu yılki bölümü tamamlandı.

Bölgede yapılan çalışmalarda bugüne kadar zürafagiller (giraffidae), hortumlular (proboscidae), gergedangiller (rhinocerotidae), koyun, keçi, bizon (bovidae), sırtlangiller (hyenidae) gibi türlere ait çok sayıda fosile rastlandı.

Çankırı-Eldivan kara yolu üzerindeki kazı evinde bilimsel çalışmaları yapılan fosiller depolarda muhafaza ediliyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, 5 ay süren kazı sezonunu tamamladıklarını söyledi.

Bu sene kazının 12 ay olarak planlandığını ancak hava şartlarının daha uzun süre çalışılmasına el vermediğini belirten Sevim Erol, "Hava koşulları yağışlı olduğu zaman alan araştırmalarında biraz sıkıntı yaratabiliyor ama bu yıl şu ana kadar gayet verimli ve aksamadan kesintisiz çalışmalarımızı yaptık." dedi.

Bulunan fosillerden ikisinin yeni tür olabileceği değerlendiriliyor

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bölgeden birçok fosil çıkardıklarının altını çizen Sevim Erol, "Filler, gergedanlar, zürafalar, onun dışında yırtıcılar dediğimiz etçiller, kokarca, küçük-büyükbaş boş boynuzlular dediğimiz koyun keçi türü, bizon benzeri hayvanlara ait birçok parçayı Çorakyerler kazı çalışmaları esnasında çıkardık. 2025 yılı kazı sezonunda toplam 200 numaralı (bütüne yakın) fosil buluntumuz var. Bunların içinde iki tanesinin yeni tür olabileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Alanda bugüne kadar 4 bin 520 fosil bulundu

Çorakyerler bölgesinin Anadolu'daki canlıların göç güzergahını açıklamada yardımcı olabilecek bulgular vermesi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Sevim Erol, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 43 büyük ve 12 küçük omurgalı olmak üzere farklı türlere ait toplam 4 bin 520 fosil tanımladık. Çorakyerler aslında Anadolu'daki geç miyosen (yaklaşık 11,6 milyon yıl önce başlayıp 5,3 milyon yıl önce sona eren jeolojik zaman aralığı) dönemdeki göç yollarını bize anlatması açısından son derece önemli bir alan. Onun dışında Çankırı ve çevresinde yaşamış Çorakyerler'e özgü önceden bilinmeyen endemik türlere ait fosilleri buradan bulmamız bölgeyi daha da önemli kılmaktadır. Yani bütün dünyada, çağdaş lokaliteler arasında hem karşılaştırma fosil alanı olarak kullanılması açısından hem zengin bir fauna çeşitliliği vermesi açısından önemlidir. Bununla birlikte Asya, Avrupa, Afrika arasında bir kavşak noktası olması, bir kara köprüsü görevi üstlendiğini de bu buluntulardan anlamak mümkündür ki geçmişi 10 milyon geriye kadar giden bu lokalitede yaşamış olan canlıların bize üç kıta arasındaki göç hareketliliğini açıklaması açısından son derece önemli bir fosil alanı."

Çorakyerler fosil alanının korunarak gelecek nesillere tanıtılması gerektiğinin altını çizen Sevim Erol, "Bu bizim geçmiş tarihimiz, doğa tarihimiz. Biz bu doğa tarihini korumaya alarak genç nesillerimize tanıtım, eğitim, turizm için pek çok şey için bu alanı değerlendirebiliriz. Çünkü dünyada sayılı lokaliteler arasında yer alıyor diyoruz. Şehrin merkezinde yer alması açısından ulaşımı kolay, çeşitlilik vermesi açısından alanın zenginliği önemli. Dolayısıyla birçok alanda yani farklı açılardan değerlendirmek açısından bu lokaliteyi koruyalım diyorum." ifadelerini kullandı.