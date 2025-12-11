Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.12.2025 16:03

Ahır görünümlü tesiste kaçak elektrikle kripto para imal etmişler

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu, tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı.

Ahır görünümlü tesiste kaçak elektrikle kripto para imal etmişler

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama hedefiyle kaçak tüketimle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.

Ahır görünümlü tesiste kaçak elektrikle kripto para imal etmişler

Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu.

Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi.

Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.

Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu adrese yapılan operasyonda kripto para işlemlerinde kullanılan 281 cihaz, 1 elektrik trafosu ile 1 kesici cihazın ele geçirildiği, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

ETİKETLER
Elektrik Kripto Para Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Kırşehir'de 6,1 ton kaçak ve bozulmuş hayvansal ürün ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Dünyada yapılamayanı yapmanın önünü açtık
17:10
Okullarda "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında yarışmalar düzenleyecek
17:08
TBMM'de kamu denetçisi seçimi yapıldı
17:06
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
16:38
Endonezya MEB'in "hayat boyu öğrenme" tecrübesinden faydalanmak istiyor
Aizanoi'deki Zeus Tapınağı'nın restorasyon çalışmalarına gelecek yıl başlanacak
Aizanoi'deki Zeus Tapınağı'nın restorasyon çalışmalarına gelecek yıl başlanacak
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ