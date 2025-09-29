Hafif Sağanak Yağışlı 13.6ºC Ankara
Türkiye
AA 29.09.2025 22:27

Çankaya'ya su kesintisi uyarısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın ve çarşamba günü Çankaya ilçesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Çankaya'ya su kesintisi uyarısı

ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı yeni hat imalatı yapıldığı belirtildi.

Ankara'da su kesintileri başlıyor
Ankara'da su kesintileri başlıyor

Hatlara yeterli su verilemeyeceği için il genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, "Çankaya ilçesinde yarın saat 08.00 itibarıyla su kesintisi uygulanacaktır. 1 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te hatta yeniden su verilecektir. Su kesintisinden Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı mahalleleri etkilenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Su Kesintisi
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
