Hafif Sağanak Yağışlı 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.09.2025 21:43

Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü

Dağlı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik akımına kapılması nedeniyle yere düştü.

Günar'ı hastaneye götürmek için yola çıkan nişanlısı İkbal Yıldırım'ın kullandığı 33 E 9960 plakalı otomobil, Tabiye Mahallesi'nde Burak H. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sulama kanalına devrildi, motosiklet ise bahçeye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Günar, Yıldırım ve Burak H, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Trafik Kazası Mersin
Sıradaki Haber
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:57
Küresel Kararlılık Filosu, Türk Kızılay'ın desteğinin ardından yoluna devam ediyor
22:55
Samsun'da tır bariyerlere çarptı: Samsun-Ankara kara yolunda trafik aksadı
22:28
Çankaya'ya su kesintisi uyarısı
23:03
BM: Gazze'de ağustos ortasından düne kadar 453 bin zorla yerinden edilme kaydedildi
22:11
Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Kalp Günü paylaşımı
22:10
THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ