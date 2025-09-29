Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
TRT Haber 29.09.2025 18:39

Ankara'da boru hattı patladı: Su kesintileri başlıyor

Ankara’nın su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Kesikköprü Barajı hattında borular patladı. Boru hattındaki patlamalar sebebiyle başkentte su kesintileri başladı. Kesintilerin 6 Ekim’e kadar sürmesi bekleniyor.

Ankara'da boru hattı patladı: Su kesintileri başlıyor

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Kesikköprü Barajı boru hatlarında farklı günlerde patlamalar meydana geldi. Borulardaki patlamalar nedeniyle kent genelinde su kesintileri yapılacak.

Su kesintilerinden ilk etapta Eryaman, Susuz ile Kazan Saray bölgesi etkilendi.

Ankara'da boru hattı patladı: Su kesintileri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 250 bin metreküp açık meydana geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, boru hattındaki patlama nedeniyle su erişiminde sorun yaşanabileceğini duyurdu:

"17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana gelmiş, bu nedenle şehre iki hat üzerinden 450 bin metreküp su verilmeye başlanmıştır. Patlayan hattın yerine kalıcı çözüm sağlamak için çelik boru hattı imalatına geçilmiştir. Çalışmalar devam ederken 27 Eylül 2025’te 2. hatta da arıza oluşmuş, bu kez şehre tek hattan 230 bin metreküp su verilebilmiştir. Ankara’nın günlük su ihtiyacı dikkate alındığında yaklaşık 250 bin metreküp açık meydana gelmiştir"

Su kesintileri 6 Ekim'e kadar sürecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını açıkladı.

Öte yandan ASKİ, Kesikköprü boru hattındaki patlama nedeniyle bugün sabah 08.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında Çankaya ilçesinde de su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler:

Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı.

