AA 29.09.2025 17:11

Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine baskın yaparak yağmalama yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bir iş yerine silahlı baskın yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında elebaşı M.A.'nın da bulunduğu 18 şüpheli Viranşehir ilçesindeki bir iş yerini yağmaladıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin, şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşların üzerinde korku ve baskı oluşturdukları, bölgedeki iş insanlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları tespit edildi.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

6 şüphelinin işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa Suç Örgütü
