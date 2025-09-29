Çok Bulutlu 22.6ºC Ankara
AA 29.09.2025 14:36

İzmir'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı.

İzmir'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]

İ.Ö. idaresindeki tır, Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen tır, viyadükte asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan caddede, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

