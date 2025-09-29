Çok Bulutlu 22ºC Ankara
AA 29.09.2025 13:17

Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz tespit edilmeyen otomobil, karşı şeride geçerek Mert Gülderen idaresindeki plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış, Elif Büşra Uzunaltın, Abdullah Mavzer, Hamza Uzunaltın ve Kemal Uzunaltın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın ile pikap sürücüsü Mert Gülderen, yolcular Zeynep Burcu Gülderen, Deniz Gülderen, Eline Gülderen ve Ertuğrul Gülderen ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi ve pikapla çarpıştıktan sonra alev alması yer aldı.

