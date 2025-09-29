Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.09.2025 10:56

İzmir'de tonlarca su boşa aktı, mahalleli isyan etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle 2 gündür suyun boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, "Az su da değil, tonlarca su. Belediyeden nefret ettim. Zulüm yaşıyoruz. Dünden beri evimizde su yok. İhtiyacımızı gideremiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir'de tonlarca su boşa aktı, mahalleli isyan etti

Peker Mahallesi Sırrı Atalay Caddesi'nde ana su borusunun patlaması nedeniyle tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri onarım çalışmaları başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"2 gündür su böyle akar mı?"

Mahalle sakinlerinden Hasan Şeren, suyun 2 gündür boşa aktığını söyledi.

Yaşananlara tepki gösteren Şeren, "Belediyeden nefret ettim. 2 gündür su böyle akar mı? Az su da değil, tonlarca su... Dün yolda araba şerit değiştiremedi diye kaza oldu. Zulüm yaşıyoruz. Belediyenin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz. 3-5 mahallenin harcayacağı su 2 gündür akıyor" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinlerinden Kubilay Toptaş da dünden beri evlerinde su akmadığını kaydederek, "Bu su böyle akıyor. Telefon açtığımda da kimse cevap vermiyor. Çöp içinde, pislik içinde. Sesimi yetkililer duysun. Bu su hala akıyor. Yazık günah değil mi? Bizim cebimizden çıkıyor. Dünden beri evimizde su yok. İhtiyacımızı gideremiyoruz. Tuvalete gidemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Adıyaman’da, başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Sivas'ta termik santralde yangın
12:28
Katil İsrail'in 252 gündür saldırdığı Cenin Mülteci Kampı'nda 63 Filistinli hayatını kaybetti
12:20
Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye son saldırılarında 23 Filistinli hayatını kaybetti
12:20
Milli para yüzücü Defne hayallerine kavuştu
12:00
Alman hava yolu şirketi Lufthansa 2030'a kadar 4 bin kişiyi işten çıkaracak
11:51
Türkiye 5G’ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026’da başlıyor
Süryaniler terör nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönüyor
Süryaniler terör nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönüyor
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ