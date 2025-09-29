Hafif Sağanak Yağışlı 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.09.2025 17:48

Polisi görünce eşiyle yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dronla tespit edildi

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamasını gören ehliyetsiz sürücünün eşiyle yer değiştirmesi dron ile görüntülendi.

Polisi görünce eşiyle yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dronla tespit edildi
[Fotograf: AA]

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik uygulaması yapıldı.

Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekip araçtan inerek yanındaki eşini sürücü koltuğuna geçirdi.

Dron kamerası, otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini kaydetti.

Polisi görünce eşiyle yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dronla tespit edildi

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polislerin, görüntüleri uygulama noktasındaki ekiplere haber vermesi üzerine araç durduruldu.

Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Sürücüye, dron görüntüleri delil gösterilerek "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Gazze’de yetersiz beslenme sonucu 12 kiloya düşen 7 yaşındaki May yürüme yetisini kaybetti
17:39
Bakan Göktaş: Kız çocuklarının yarının liderleri olmalarını hedefliyoruz
17:17
Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı
17:20
Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı
17:00
Numan Kurtulmuş: AB'ye tam üyeliğimiz Türkiye'den çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır
16:24
Trump: ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım
Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ