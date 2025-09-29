Hafif Sağanak Yağışlı 13.6ºC Ankara
Türkiye
AA 29.09.2025 22:06

Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki ikisi kardeş 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'dan Kahramankazan'a seyreden Ömer Y.'nin kullandığı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkanın önünde park halinde bulunan tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi itfaiye ekibinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Sürücü Ömer Y. ve yolculardan Sedat D.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün kardeşi Kadir Y. ise kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Kemal E, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Baran E. Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ankara Trafik Kazası
